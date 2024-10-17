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Росія провела підготовку декількох сотень людей, аби вони почали заворушення у Молдові

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія провела підготовку декількох сотень людей, аби вони почали заворушення у Молдові
Як відомо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС
фото з відкритих джерел

Громадяни, відповідальні за організацію навчання, пов’язані з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором

Поліція Молдови повідомила, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. Про це повідомляє Reuters.

За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.

Особи, відповідальні за організацію навчання, пов’язані з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

«На цей час антикорупційна прокуратура здійснює розслідування кількох кримінальних справ, пов’язаних з підготовкою масових протестів в інтересах злочинної спільноти», – повідомив прокурор Віктор Фортуне.

Встановлено, що з червня з Молдови до Росії відправляли групи по 20 осіб. Загалом у цих навчаннях встигли взяти участь близько 300 осіб. Правоохоронці наголосили, що можуть повідомити лише обмежену інформацію, оскільки розслідування триває.

Нагадаємо, Росія продовжує втручатися у виборчий процес у Молдові та витрачає мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

Крім того, він уточнив, що лише за останні кілька місяців Москва виділила значні суми для фінансування виборчих партій, а також активно поширює дезінформацію в соціальних мережах для підтримки їхніх кампаній.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.

Раніше вже повідомлялось, що злочинні групи за підтримки Росії мають намір зірвати президентські вибори в Молдові. Вони намагаються підкупити виборців, аби ті голосували проти членства у ЄС. 

До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Молдови Павел Постика повідомив, що ЦВК прийняла рішення відкрити п'ять виборчих дільниць у Росії. Однак Міністерство закордонних справ (МЗС) Молдови вважає це неможливим через логістичні труднощі, тому окружна виборча рада, відповідальна за організацію дільниць за кордоном, вирішила обмежитися лише двома.

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Теги: розслідування навчання прокурор Молдова вибори прокуратура росія

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