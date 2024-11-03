Фейкова реклама зі знаменитостями: Японія пішла судом на Meta

Позивачів вимагають від Meta компенсацію у розмірі $2,8 млн

Компанія Meta Platforms Inc. зіткнулася з новими позовами в Японії через шахрайську рекламу, яка приваблювала інвестиції за допомогою фейкової підтримки знаменитостей. Тридцять позивачів вимагають компенсацію у розмірі 435 мільйонів ієн ($2,8 млн). Про це пише Kyodo News.

Згідно зі скаргою позивачів, американський технологічний гігант та його японський підрозділ не вжили достатніх заходів для запобігання шахрайству. Позови було подано до окружних судів Осаки, Кобе, Йокогами, Тіби та Сайтами.

Серед відомих особистостей, чиї імена були використані в рекламі, – японський підприємець Юсаку Маедзава, засновник Zozo Inc., який побував на Міжнародній космічній станції 2021 року.

Позивачі стверджують, що бачили рекламу перед тим, як спрямовані на переказ коштів на зазначені інвестиційні рахунки. Вони стверджують, що Meta зобов'язана перевіряти зміст реклами та не допускати її публікації у соцмережах, якщо існує ризик заподіяння шкоди користувачам.

Маедзава та інший підприємець Такафумі Хоріє просили видалити хибну рекламу, але Meta, за словами Кусуо Цунеока, адвоката позивачів, «проігнорувала їх і завдала ще більшої шкоди».

На пресконференції Цунеока повідомив, що команда юристів розглядає можливість подання додаткових позовів. «Якщо більше людей висловиться, у нас буде більше правил проти хибної реклами. Ми хотіли б, щоби постраждалі люди зв'язалися з нами», – сказав він.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів в країні 20 жовтня, за порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.