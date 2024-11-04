США, Японія та Південна Корея провели військові навчання із використанням унікального B-1B

Ряд країн провели військові навчання у відповідь на запуск балістики КНДР

Країни провели навчання у повітряному просторі, використовуючи американський бомбардувальник B-1B

3 листопада США, Японія та Південна Корея провели спільні авіаційні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-1B. Про це повідомляє видання Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що ці маневри стали відповіддю на запуск міжконтинентальної балістичної ракети, який Північна Корея здійснила минулого тижня.

Тристоронні навчання пройшли над водами на схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Під час навчань союзні винищувачі супроводжували американський бомбардувальник у зоні перетину ідентифікації ППО Південної Кореї та Японії.

У рамках маневрів бомбардувальник завдав удару по умовній цілі, демонструючи свої «вражаючі» можливості.

Додамо, що Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) вранці 31 жовтня.

За повідомленнями, ракету запустили «під піднятим кутом», тобто вона летіла майже вертикально вгору, а не по горизонтальній траєкторії.

За даними Південної Кореї, ракета подолала відстань 1000 км, а Японія повідомила, що її політ тривав 86 хвилин і досяг висоти близько 7000 км. Ракета впала в Японське море за межами економічної зони Японії.

До слова, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.