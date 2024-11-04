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Зеленський зідзвонився з Санду: подробиці розмови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський зідзвонився з Санду: подробиці розмови
Чинна президентка Майя Санду перемогла на виборах у Молдові
фото: PAP/EPA

Український лідер запросив Майю Санду до Києва

Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах. Про це український лідер повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Провів телефонну розмову з пані президентом Молдови Маєю Санду. Привітав її з перемогою на президентських виборах та від імені українського народу висловив підтримку європейському вибору народу Молдови», – написав Зеленський.

Під час розмови президенти України та Молдови підтвердили відданість співпраці на шляху до спільної мети – членства в Європейському Союзі.

«Ми скоординували подальші кроки, зокрема, я запросив Маю Санду до України», – розповів український президет.

Нагадаємо, Молдова завершила підрахунок голосів на президентських виборах. Опрацьовано 100% протоколів: впевнено перемогла Майя Санду, набравши 55,33%. Розрив між кандидатами складає понад 10%. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

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Теги: Володимир Зеленський Майя Санду Молдова вибори

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