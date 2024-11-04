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Микола Княжицький Народний депутат України

Вибори у Молдові показали, чому треба працювати з нашими громадянами за кордоном

glavcom.ua
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«Об’єднання розкиданих війною по світу українців в єдине українське суспільство – один з найважливіших викликів нашої країни»
фото з відкритих джерел

Для країни наші люди мають цінність, де б вони не знаходилися

З українцями за кордоном треба працювати, докладаючи всіх зусиль до збереження їхніх зв’язків з Україною. Саме такий висновок Україна має зробити з результатів виборів президента та референдуму щодо євроінтеграції в Молдові. Адже саме голоси громадян Молдови за кордоном і забезпечили врешті-решт збереження курсу країни на зближення з Євросоюзом, та шлях від Москви.

Для країни наші люди мають цінність, де б вони не знаходилися. У Запоріжжі чи Вроцлаві, та Берліні, не має значення де, всі громадяни України повинні відчувати, що держава їх не кидає напризволяще і допомагає їм не втратити зв’язок з батьківщиною. Так, вони мають кардинально різні проблеми в житті, але це не знімає з влади обов’язку бути готовою допомагати у вирішенні різних проблем.

Соціологія свідчить, що українське суспільство не ділить саме себе на сорти залежно від тих, хто поїхав і хто лишився. Тому будь-які розколи відбуваються лише в уяві владних посадовців.

Об’єднання розкиданих війною по світу українців в єдине українське суспільство – один з найважливіших викликів нашої країни.

Ситуація з Молдовою лише додатково продемонструвала, що це має значення не лише з точки зору економіки, але й з точки зору формування вектору розвитку країни на роки вперед. Очевидно, що займатися такими речами треба концентровано оскільки державна політика не може бути ефективною, якщо нею займаються всі одночасно без взаємної координації. Саме для цього я з колегами зареєстрував декілька місяців тому свій законопроект про державну політику в сфері демографії. Щиро сподіваюся, що колеги депутати підтримають його і він стане законом найближчим часом.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці політика вибори Молдова

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