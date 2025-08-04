Уряд Литви пішов у відставку: подробиці скандалу з державним кредитом

Уряд Литви йде у відставку після скандалу з прем'єр-міністром Гінтавтаусом Палуцкасом

Уряд Литви подав у відставку після того, як прем'єр-міністр Гінтавтаус Палуцкас ухвалив рішення залишити свою посаду. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, скликаному вранці в понеділок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Прийнявши рішення піти у відставку з посади прем’єр-міністра, я оголошую, що дев’ятнадцятий уряд Литви йде у відставку», – заявив Палуцкас, відкриваючи засідання. Він подякував колегам за спільну роботу, зазначивши, що уряду «нема чого соромитися».

Згідно з Конституцією Литви, відставка прем’єр-міністра автоматично призводить до відставки всього Кабінету міністрів. Уряд продовжить працювати тимчасово, доки президент Гітанас Науседа не призначить нового прем'єр-міністра та не буде сформовано новий склад уряду.

Рішення Гінтавтауса Палуцкаса піти з посади пов'язане з розслідуваннями правоохоронних органів. За інформацією BNS, два досудові розслідування стосуються його бізнесу. Минулого тижня поліція провела обшук у квартирі його брата, після чого Палуцкас оголосив про відставку.

На посаді голови Соціал-демократичної партії (ЛСДП) його тимчасово замінив мер Йонави Міндаугас Сінкявічюс, якого також розглядають як одного з кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра. Серед інших потенційних кандидатів – міністр соціального забезпечення Інга Ругінене, перший заступник спікера Сейму Юозас Олекас та мер Вільнюського району Робертс Духнявічюс. Остаточну кандидатуру соціал-демократи, які мають найбільшу фракцію в парламенті, планують визначити в середу.

Після затвердження Сеймом новий прем'єр-міністр повинен буде протягом 15 днів подати на розгляд парламенту новий склад Кабінету міністрів та програму уряду, узгоджену з президентом. З огляду на зміну прем'єр-міністра, також планується скоригувати угоду про трипартійну коаліцію, до якої входять ЛСДП, «Зоря Нямунаса» та Демократичний союз за справу Литви.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Гітанас Палуцкас подав у відставку з посади глави уряду та керівника Литовської соціал-демократичної партії, яка входить до парламентської коаліції.