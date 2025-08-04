Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Литви пішов у відставку: подробиці скандалу з державним кредитом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Литви пішов у відставку: подробиці скандалу з державним кредитом
Згідно з Конституцією Литви, відставка прем’єр-міністра автоматично призводить до відставки всього Кабінету міністрів
фото: LRT

Уряд Литви йде у відставку після скандалу з прем'єр-міністром Гінтавтаусом Палуцкасом

Уряд Литви подав у відставку після того, як прем'єр-міністр Гінтавтаус Палуцкас ухвалив рішення залишити свою посаду. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, скликаному вранці в понеділок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Прийнявши рішення піти у відставку з посади прем’єр-міністра, я оголошую, що дев’ятнадцятий уряд Литви йде у відставку», – заявив Палуцкас, відкриваючи засідання. Він подякував колегам за спільну роботу, зазначивши, що уряду «нема чого соромитися».

Згідно з Конституцією Литви, відставка прем’єр-міністра автоматично призводить до відставки всього Кабінету міністрів. Уряд продовжить працювати тимчасово, доки президент Гітанас Науседа не призначить нового прем'єр-міністра та не буде сформовано новий склад уряду.

Рішення Гінтавтауса Палуцкаса піти з посади пов'язане з розслідуваннями правоохоронних органів. За інформацією BNS, два досудові розслідування стосуються його бізнесу. Минулого тижня поліція провела обшук у квартирі його брата, після чого Палуцкас оголосив про відставку.

На посаді голови Соціал-демократичної партії (ЛСДП) його тимчасово замінив мер Йонави Міндаугас Сінкявічюс, якого також розглядають як одного з кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра. Серед інших потенційних кандидатів – міністр соціального забезпечення Інга Ругінене, перший заступник спікера Сейму Юозас Олекас та мер Вільнюського району Робертс Духнявічюс. Остаточну кандидатуру соціал-демократи, які мають найбільшу фракцію в парламенті, планують визначити в середу.

Після затвердження Сеймом новий прем'єр-міністр повинен буде протягом 15 днів подати на розгляд парламенту новий склад Кабінету міністрів та програму уряду, узгоджену з президентом. З огляду на зміну прем'єр-міністра, також планується скоригувати угоду про трипартійну коаліцію, до якої входять ЛСДП, «Зоря Нямунаса» та Демократичний союз за справу Литви.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Гітанас Палуцкас подав у відставку з посади глави уряду та керівника Литовської соціал-демократичної партії, яка входить до парламентської коаліції. 

Читайте також:

Теги: Литва уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищений російським дроном склад
Дрон РФ знищив у Києві склад литовської організації допомоги Україні
Вчора, 12:11
Усі українці, які здають в оренду нерухомість, повинні сплачувати податки – Южаніна
Усі українці, які здають в оренду нерухомість, повинні сплачувати податки – Южаніна
22 липня, 20:06
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
«Мінував» заклади у Чехії, Словаччині та Литві: мешканець Дніпра отримав підозру
22 липня, 15:18
Новий уряд Юлії Свириденко
У новому уряді значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів
18 липня, 10:29
За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих
Затверджено новий Кабмін, повернуто тіла тисячі загиблих військових. Головне за 17 липня
17 липня, 21:18
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко Тема тижня
17 липня, 13:33
Зеленський: Ми обов’язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї
Зеленський анонсував пріоритети для оновленого уряду
14 липня, 21:28
БпЛА летів на висоті 100 м зі швидкістю 50-60 км/год
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
10 липня, 21:45
Російська пропаганда готує інформаційний фундамент для пояснення необхідності військового вторгнення у країни Балтії
РФ готує передумови для військового вторгнення у країни Балтії – ЦПД
7 липня, 17:32

Політика

Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
Уряд Литви пішов у відставку: подробиці скандалу з державним кредитом
Уряд Литви пішов у відставку: подробиці скандалу з державним кредитом
Кремль відреагував на слова Трампа про дві ядерні субмарини поблизу РФ
Кремль відреагував на слова Трампа про дві ядерні субмарини поблизу РФ
Винищувачі США піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією Трампа
Винищувачі США піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією Трампа
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
49K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
8731
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4472
Коли Путін з'їхав з глузду
4270
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля

Новини

Очільника Енергомитниці буде відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 15:34
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua