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Литва інвестує €30 млн у Patriot для України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Литва інвестує €30 млн у Patriot для України
Шакалієне: ми плануємо виділити для цього до €30 млн
фото: Довіле Шакалієне

Шакалієне: Литва також готова зробити внесок у постачання систем Patriot Україні

Литва готова зробити внесок у посилення протиповітряної оборони України, виділивши до €30 млн на закупівлю систем ППО Patriot. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне за підсумками зустрічі з очільником Пентагону у Вашингтоні, пише «Главком».

«Під час зустрічі я висловила свою підтримку рішенню президента Дональда Трампа щодо постачання Україні зброї американського виробництва, що повністю фінансується союзниками по НАТО. Литва також готова зробити внесок у постачання систем Patriot Україні. Ми плануємо виділити для цього до €30 млн», – зазначила Шакалієне.

Крім фінансової допомоги на Patriot, міністерка оборони Литви також розповіла, що вже цієї осені Литва планує відкрити нову інфраструктуру та навчальні бази для американських солдатів.

«Литовські інвестиції у ці проєкти перевищують $200 млн. Американський батальйон та артилерійський підрозділ у Литві постійно дислокуються з 2019 року», – додала Шакалієне.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Німеччини три нові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Ці системи надані в рамках нової програми США та НАТО, спрямованої на посилення протиповітряної оборони України. Наразі тривають переговори щодо надання четвертої системи, а загалом Берлін готовий передати Києву п'ять ЗРК Patriot. Про це повідомляє видання The Washington Post, пише «Главком».

Як зазначає видання, на нещодавній зустрічі союзників України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін «сприятиме наданню» Україні п'яти систем Patriot, не вдаючись до подробиць. За даними видання, три з цих систем вже доставлені в Україну. Німеччина веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї системи, яка буде замінена новою у складі власних німецьких сил у рамках нової програми США та НАТО.

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Теги: Patriot Литва США Україна

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