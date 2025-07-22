«Мінував» заклади у Чехії, Словаччині та Литві: мешканець Дніпра отримав підозру

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Із вересня 2024 року поліція країн ЄС регулярно отримувала електронні листи з погрозами щодо замінування закладів освіти та центрів дозвілля

Українські правоохоронці провели спільну з іноземними колегами спецоперацію, під час якої встановили, що мешканець Дніпра здійснив низку завідомо неправдивих повідомлень про замінування освітніх закладів, а також центрів дозвілля на території зазначених Чехії, Словаччини та Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що з вересня 2024 року поліція країн ЄС регулярно отримувала електронні листи з погрозами щодо замінування закладів освіти та центрів дозвілля. У ході спеціальної міжнародної спецоперації вдалося встановити особу, яка причетна до надсилання таких повідомлень. Ним виявився мешканець Дніпра.

«Українські поліцейські спільно з колегами з Чеської Республіки та Словаччини у складі Спільної слідчої групи (JIT) провели ряд обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та цифрові носії інформації. Наразі слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також раніше було повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. 57-річна педагогиня, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пообіцяла організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови.