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У новому уряді значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У новому уряді значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів
Новий уряд Юлії Свириденко
фото: Юлія Свириденко / Facebook

Кабмін Свириденко налічує лише три віцепрем’єр-міністри

У новому уряді, який очолила Юлія Свириденко, значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів. Про це передає «Главком».

Віцепрем’єр-міністри в уряді Свириденко

Зокрема у цьому Кабміні лише три віцепрем’єр-міністри, а у минулому було п’ять (на момент відставки). На посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації обрано Михайла Федорова. Віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій став Олексій Кулеба, а віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Тарас Качка.

В уряді Шмигаля ще була посада віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та віцепрем'єр-міністра – міністр національної єдності України.

Міністерства в уряді Свириденко

Кабмін, який очолила Свириденко, налічує 13 міністрів. Уряд Шмигаля мав 19. Таке скорочення кількості міністерств пов'язано зі злиттям деяких відомств в одну велику структуру. Зокрема, замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства буде працювати об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності буде утворено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Крім того, в діючому уряді не буде окремого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції виконуватиме Міністерство оборони.

Також очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатують лише в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій і інформаційної політики передадуть на інший рівень, вірогідно, агентства.

Нові урядовці: список

До нового уряду увійшли:

  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко – міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики;
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів;
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко – міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Нагадаємо, новий уряд на чолі зі Свириденко парламент обрав вчора, 17 липня, 254 голосами.

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Теги: уряд Юлія Свириденко Верховна Рада

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