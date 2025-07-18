У новому уряді значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів

Кабмін Свириденко налічує лише три віцепрем’єр-міністри

У новому уряді, який очолила Юлія Свириденко, значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів. Про це передає «Главком».

Віцепрем’єр-міністри в уряді Свириденко

Зокрема у цьому Кабміні лише три віцепрем’єр-міністри, а у минулому було п’ять (на момент відставки). На посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації обрано Михайла Федорова. Віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій став Олексій Кулеба, а віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Тарас Качка.

В уряді Шмигаля ще була посада віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та віцепрем'єр-міністра – міністр національної єдності України.

Міністерства в уряді Свириденко

Кабмін, який очолила Свириденко, налічує 13 міністрів. Уряд Шмигаля мав 19. Таке скорочення кількості міністерств пов'язано зі злиттям деяких відомств в одну велику структуру. Зокрема, замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства буде працювати об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності буде утворено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Крім того, в діючому уряді не буде окремого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції виконуватиме Міністерство оборони.

Також очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатують лише в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій і інформаційної політики передадуть на інший рівень, вірогідно, агентства.

Нові урядовці: список

До нового уряду увійшли:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Нагадаємо, новий уряд на чолі зі Свириденко парламент обрав вчора, 17 липня, 254 голосами.