Дрон РФ знищив у Києві склад литовської організації допомоги Україні

Склад був одним з декількох, які Blue/Yellow використовує для тимчасового зберігання допомоги перед відправкою на фронт

У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер, 31 липня, ударом дрона був знищений склад литовської організації гуманітарної допомоги Україні Blue/Yellow. Як передає «Главком», про це повідомляє LRT.

Як зазначили в організації їхній київський склад був повністю знищений внаслідок удару. Серйозні пошкодження отримали і сусідні будівлі. За повідомленням організації, цей склад був одним з декількох, які Blue/Yellow використовує для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт.

В момент удару приміщення були практично порожні – там зберігалися тільки засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків. Серйозних втрат організація не зазнала.

«В Україні ніхто не застрахований від подібних нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється – ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України», – заявила директорка Blue/Yellow Лаура Паукште.

Як відомо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по столиці.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.