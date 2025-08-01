Литва оголосила протест Білорусі

Дрон, який залетів до Литви з Білорусі 28 липня, знайшли недалеко від Каунаса

28 липня безпілотник порушив повітряний простір Литви, залетівши з боку Білорусі

Міністерство закордонних справ (МЗС) направило тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Литві ноту, в якій висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним проникненням безпілотника в країну на цьому тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Такі дії відомство вжило після того, як Військово-повітряні сили підтвердили факт виявлення дрона на території Литви, в Йонавському районі, на Гайжюнайському полігоні. МЗС вимагає від Білорусі негайно надати детальні пояснення щодо цього інциденту та запобігти подальшим порушенням.

Нагадаємо, 28 липня безпілотник порушив повітряний простір Литви, залетівши з боку Білорусі. Дрон був помічений на висоті близько 200 м і востаннє його бачили недалеко від Вільнюса.

Як повідомлялося, Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі. Міністерка оборони Довіле Шакалієне пообіцяла вжити додаткових заходів для забезпечення ефективнішого спостереження за кордоном, співпрацюючи з МВС. За її словами, для цього будуть залучені додаткові сили армії.

Своєю чергою головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО. «На сьогодні є план розмістити додаткові сили ППО ближче до кордону, тому що ми бачимо певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, знаємо, де можуть проходити ці коридори, це вже другий випадок – саме в цьому районі ми і посилимося», – сказав він.