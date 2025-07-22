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Усі українці, які здають в оренду нерухомість, повинні сплачувати податки – Южаніна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Усі українці, які здають в оренду нерухомість, повинні сплачувати податки – Южаніна
фото з відкритих джерел

Протягом січня – червня 2025 року власники нерухомості сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно

За здачу житла в оренду українці мають сплачувати податки від відповідних доходів. Такі доходи оподатковуються 18% ПДФО та 5% військового збору – разом 23%. Про це заявила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає «Главком».

Зазначається, що протягом січня – червня 2025 року власники нерухомості сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 18,4 %, або майже на 0,9 млрд грн. 
 
Найбільші суми податку отримали: 

  • Київ – 1,1 млрд грн;
  • Дніпропетровщина – 571,9 млн грн;
  • Київщина – 571,2 млн грн;
  • Одещина – 543,7 млн грн. 

Нардепка зазначила, що сьогодні доходи громадян, отримані від здачі в оренду житлової нерухомості оподатковуються 18% ПДФО та 5% військового збору – разом 23%. Саме тому понад 90% ринку оренди житла знаходиться в тіні.

«У цей же час понад 56 тисяч ФОП (за даними ДПС) здають майно в оренду і сплачують до 5% єдиного податку з таких доходів. Протягом п'яти років я постійно подаю поправки до Податкового кодексу для зменшення ставки ПДФО з доходів від оренди житла до 5% – але податковий комітет та Мінфін завжди були проти. То може оновлений уряд нарешті прорахує всі вади такого суперечливого оподаткування доходів громадян від здачі в оренду житлової нерухомості та ініціює зміни в податкове законодавство», – додала Южаніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки. 

Як встановило слідство, фізична особа-підприємець реалізовувала побутову та електронну техніку, завезену з країн Європейського Союзу, через власні магазини у Чернівцях та у мережі Instagram. У продажу були як нові, так і вживані холодильники, пральні машини, телевізори та інша техніка відомих європейських брендів. Однак отримані доходи обвинувачений не відображав у фінансовій звітності, через що до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн податків. Детективи БЕБ повідомили підприємцю про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

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Теги: податки Ніна Южаніна житло уряд Верховина

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