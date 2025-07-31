Прем'єр Литви подав у відставку на тлі корупційного скандалу

Після відставки прем'єра мають подати у відставку члени його уряду

Прем’єр-міністр Литви Гітанас Палуцкас подав у відставку з посади глави уряду та керівника Литовської соціал-демократичної партії, яка входить до парламентської коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Палуцкас зателефонував мені сьогодні вранці та оголосив про свою відставку. Це факт», – заявив Науседа.

Політик додав, що наразі ЛСДП, яка перемогла на останніх виборах до Сейму та має більшість, «проводить консультації». Відставка відбулася на тлі корупційного скандалу, що спалахнув після журналістського розслідування щодо пільгових кредитів, які нібито отримували пов'язані із прем'єром компанії, можливих махінацій під час покупки нерухомості Палуцкаса та ймовірної розтрати європейського фінансування.

Науседа дав Палуцкасу два тижні для того, щоб він ухвалив рішення щодо своєї можливої відставки або «надав пояснення громадськості». Наступного дня прем'єр-міністр заявив, що йде в «давно заплановану відпустку».

Згідно з конституцією Литви, після відставки прем'єра має подати у відставку члени його уряду. Президент може призначити міністрів виконувачами обов'язків до формування нової коаліції у парламенті та призначення нового уряду.

Нагадаємо, Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі.

До слова, розслідування, проведене литовським національним мовником LRT, виявило, що мільйони євро продовжують надходити російським IT-фахівцям через компанію EasyStaff, зареєстровану у Вільнюсі. Це відбувається попри запроваджені ЄС та США санкції, що значно ускладнили розрахунки з російськими компаніями та резидентами.