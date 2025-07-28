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Литва збирається посилити ППО через інцидент з російським безпілотником

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Литва збирається посилити ППО через інцидент з російським безпілотником
Міністерка оборони пообіцяла залучити додаткові сили литовської армії
фото: BNS

На територію країни з Білорусі залетів російський дрон

Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне пообіцяла вжити додаткових заходів для забезпечення ефективнішого спостереження за кордоном, співпрацюючи з МВС. За її словами, для цього будуть залучені додаткові сили армії.

Своєю чергою головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО. «На сьогодні є план розмістити додаткові сили ППО ближче до кордону, тому що ми бачимо певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, знаємо, де можуть проходити ці коридори, це вже другий випадок – саме в цьому районі ми і посилимося», – сказав він.

Вайкшнорас зазначив, що також буде поглиблено координування дій із Службою охорони державного кордону, оскільки «без їхніх очей у небі та на землі, без того, що вони бачать і чують, нам складно щось ідентифікувати». Крім того, планують прискорити закупівлі, пов'язані з виявленням дронів, наприклад, радари ближньої дії, придбання яких було заплановано на пізніший період, додав він.

Головком наголосив, що на кордоні якнайшвидше має бути впроваджена акустична система виявлення дронів Sky Fortress. «Ми збираємося впровадити її по всій прикордонній території. Таким чином можна буде заздалегідь визначити, які літальні об'єкти рухаються, відрізняючи параплани, повітряні кулі, маленькі літаки. Це спростить і прискорить процес ухвалення рішень», – додав він.

Нагадаємо, Литва готова зробити внесок у посилення протиповітряної оборони України, виділивши до €30 млн на закупівлю систем ППО Patriot.

До слова, російський дрон «Гербера» під час російської атаки на Україну 10 липня впав у Литві.

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Теги: Литва безпілотник системи ППО

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