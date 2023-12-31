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Україна експортуватиме до Молодови електроенергію у новорічну ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна експортуватиме до Молодови електроенергію у новорічну ніч
фото ілюстративне

У резерві знаходяться чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби

Станом на 31 грудня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. У нічні години передбачається експорт до Молдови, а також планується комерційний імпорт електроенергіїв обсязі 11 600 МВт-год. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві зазначили, що в резерві знаходяться чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована, графіки відключень електроенергії не застосовуються.

У Донецькій області енергетики частково заживили ТЕС, яка напередодні зазнала масованих ворожих обстрілів. Також було пошкоджено повітряну лінію 110 кВ.

У Чернігівській області внаслідок кількох обстрілів було пошкоджено повітряні лінії обленерго, що призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у дев'ятьох населених пунктах.

Раніше «Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії.

Теги: Молдова Україна електроенергія

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