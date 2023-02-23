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Молдова розпочне вихід із угод СНД

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Молдова розпочне вихід із угод СНД
глава МЗС Молдови Ніку Попеску
Фото: Facebook/NicuPopescuMd

Процес денонсації кількох десятків угод розпочнеться вже цього тижня

Молдова цього тижня розпочне вихід із низки угод, підписаних у межах Співдружності Незалежних Держав. Анулюватимуться лише ті домовленості, які несумісні з зобов'язаннями Кишинева, взятими для вступу до ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, повідомляє NewsMaker.

«Молдова вже діє за дуже широким спектром, за напрямками і не обов'язково дуже прозорими напрямками, щоб обмежити спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Цими днями ми також починаємо процес денонсації Молдови з деяких угод у рамках СНД», – заявив він.

Очільник МЗС наголосив, що молдовські відомства провели аналіз актуальності низки угод, підписаних у межах СНД.

«Цими днями ми починаємо процес виходу Молдови з кількох десятків угод. Ми складаємо цей список і опублікуємо його. Тільки по лінії Міністерства внутрішніх справ ми підемо на денонсацію 20 угод», – заявив він.

Попеску пояснив, що вихід із цих угод обумовлений тим, що вони «не актуальні, або не працюють, або не застосовуються, або йдуть на шкоду Молдові».

«Молдова вступатиме до ЄС, і зовсім інші зовнішньополітичні цілі, участь в інших інститутах будуть підпорядковані меті європейської інтеграції. Очевидно, що цей вихід із СНД або включення до цих угод, які несумісні з нашими зобов'язаннями, триватиме. Це юридична річ. Це не те, що робиться шляхом підписання, але це вже відбувається», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що Путін скасував свій указ 2012 року, який говорив про «пошук шляхів вирішення придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова». Ймовірно, тепер Росія не вважає, що Придністров'я має залишатися у складі Молдови.

До слова, прем'єр Молдови Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.

Крім того, 21 лютого прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову. Кремль планує захопити аеропорт у Кишиневі.

Наприкінці минулого року Молдова на засіданні ОБСЄ також закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.

 Читайте також: Війна в Молдові? Чи наважиться Росія на цей крок
Теги: міністр Молдова СНД

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