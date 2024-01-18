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Прем'єрка Естонії хоче остаточно позбавити росіян права голосу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єрка Естонії хоче остаточно позбавити росіян права голосу
Прем'єрка Кая Каллас обговорила зупинення виборчого права громадян Росії та Білорусі
фото із відкритих джерел

Якщо ініціатива Каї Каллас знайде підтримку, то росіяни та білоруси більше не зможуть брати участь у виборах у Естонії 

Влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни. Прем'єрка Кая Каллас заявила, що для цього потрібно змінити Конституцію.

Зараз голосувати на муніципальних виборах можуть усі мешканці Естонії віком від 16 років, у тому числі громадяни третіх країн, а також особи без громадянства. 

За словами Каллас, спочатку влада хотіла призупинити виборче право росіян та білорусів швидко, не переписуючи конституцію, щоб громадяни держав-агресорів не могли ним скористатися до закінчення війни в Україні. Для цього було знайдено юридичне рішення, яке б працювало так само, як і у випадку з ув'язненими. Однак президент і канцлер права його відкинули, наголосивши на необхідності зміни основного закону країни.

Каллас зазначила, що наступним кроком влади буде звернення до мін'юсту. Відомство проаналізує ситуацію та підготує нові пропозиції для вирішення питання. «Можливо, Рійгікогу (парламент Естонії – «Главком») справді підтримає цей варіант переважною кількістю голосів. Як відомо, конституцію ми можемо змінити або дуже значною більшістю, або двома складами, що наступають один за одним», – додала прем'єрка.

З ініціативою позбавити росіян права голосу на місцевих виборах  виступив  у серпні 2023 року Мін'юст Естонії. Відомство зазначало, що країна «не в змозі забезпечити свободу» таких осіб «від впливу країни їхнього громадянства», і вказала на випадки мобілізації місцевих жителів із паспортом РФ. Наступні муніципальні вибори в Естонії відбудуться у жовтні 2025 року. На сьогодні в республіці проживає 67 тисяч росіян.

До слова, Естонія затримала професора, якого пов’язують зі спецслужбами РФ. Так естонські правоохоронці затримали професора В'ячеслава Морозова, який працював в університеті Тарту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє ERR.

Поліція безпеки затримала Морозова ще 3 січня за підозрою у підтримці та проведенні розвідувальної діяльності проти Естонії. Він є громадянином Росії. Після затримання підозрюваного помістили до Талліннської в'язниці. Як зазначила державний прокурор Трійна Олев, є підстави вважати, що на волі Морозов може продовжити скоєння злочинів.При цьому генеральний директор поліції безпеки Марго Паллосон розповів, що розвідувальний інтерес Росії до Естонії залишається високим.

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Теги: вибори Естонія прокурор президент влада парламент Кая Каллас

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