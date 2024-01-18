Прем'єрка Естонії хоче остаточно позбавити росіян права голосу

Якщо ініціатива Каї Каллас знайде підтримку, то росіяни та білоруси більше не зможуть брати участь у виборах у Естонії

Влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни. Прем'єрка Кая Каллас заявила, що для цього потрібно змінити Конституцію.

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Зараз голосувати на муніципальних виборах можуть усі мешканці Естонії віком від 16 років, у тому числі громадяни третіх країн, а також особи без громадянства.

За словами Каллас, спочатку влада хотіла призупинити виборче право росіян та білорусів швидко, не переписуючи конституцію, щоб громадяни держав-агресорів не могли ним скористатися до закінчення війни в Україні. Для цього було знайдено юридичне рішення, яке б працювало так само, як і у випадку з ув'язненими. Однак президент і канцлер права його відкинули, наголосивши на необхідності зміни основного закону країни.

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Каллас зазначила, що наступним кроком влади буде звернення до мін'юсту. Відомство проаналізує ситуацію та підготує нові пропозиції для вирішення питання. «Можливо, Рійгікогу (парламент Естонії – «Главком») справді підтримає цей варіант переважною кількістю голосів. Як відомо, конституцію ми можемо змінити або дуже значною більшістю, або двома складами, що наступають один за одним», – додала прем'єрка.

З ініціативою позбавити росіян права голосу на місцевих виборах виступив у серпні 2023 року Мін'юст Естонії. Відомство зазначало, що країна «не в змозі забезпечити свободу» таких осіб «від впливу країни їхнього громадянства», і вказала на випадки мобілізації місцевих жителів із паспортом РФ. Наступні муніципальні вибори в Естонії відбудуться у жовтні 2025 року. На сьогодні в республіці проживає 67 тисяч росіян.

До слова, Естонія затримала професора, якого пов’язують зі спецслужбами РФ. Так естонські правоохоронці затримали професора В'ячеслава Морозова, який працював в університеті Тарту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє ERR.

Поліція безпеки затримала Морозова ще 3 січня за підозрою у підтримці та проведенні розвідувальної діяльності проти Естонії. Він є громадянином Росії. Після затримання підозрюваного помістили до Талліннської в'язниці. Як зазначила державний прокурор Трійна Олев, є підстави вважати, що на волі Морозов може продовжити скоєння злочинів.При цьому генеральний директор поліції безпеки Марго Паллосон розповів, що розвідувальний інтерес Росії до Естонії залишається високим.