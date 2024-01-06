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Уряд Польщі анонсував припинення блокади на одному з пунктів пропуску на кордоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд Польщі анонсував припинення блокади на одному з пунктів пропуску на кордоні
Польський міністр підпише угоду з представниками руху «Ошукане село», щоб ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці
фото: PAP/Darek Delmanowicz

Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі підпише угоду з протестувальниками

Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для скасування блокади пункту пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Україною. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За даними видання, сьогодні, 6 січня, міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у Жешуві підпише угоду з представниками руху «Ошукане село», щоб ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Секерський збирається надати їм письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Зазначається, що Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення щодо субсидій. Скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм. Водночас гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.

Крім того, «Ошукане село» вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, як-от м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Після укладання угоди фермери мають припинити блокаду. При цьому джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п’ятниці 5 січня ще не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, що Україна проведе переговори з новим урядом Польщі щодо питання розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими ще три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

До слова, міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський заявив, що ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Україна кордон Польща

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