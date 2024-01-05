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Британська розвідка повідомила, де РФ провела безрезультатну наступальну операцію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, де РФ провела безрезультатну наступальну операцію
фото: Генштаб

На півночі Донецької області Україна зберегла стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута

Російська війська не мають значного успіху у просуванні територією України на ключових ділянках. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, на півночі, в районі Куп'янська, західна група військ Росії продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію.

Крім того, на півночі Донецької області Україна зберегла стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута.

За даними британської розвідки, продовжуються активні бої за Авдіївку, тоді як російські війська закріпили успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар'їнки, де вони нарешті просунулися до західної околиці міста після дев'яти років боїв у цьому районі.

«На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки», –зазначили у міноборони Британії.

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупатнів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Теги: Міноборони Генштаб Україна ворог

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