Водії чекають на виїзд із Польщі через Дорогуськ вже понад місяць

У черзі на виїзд через пункт пропуску Дорогуськ стоять півтори тисячі вантажівок

Час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників. Про це повідомляє RMF FM з посиланням на дані управління Податкової адміністрації в Любліні.

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За даними Люблінської податкової служби, у черзі на виїзд із Польщі в Україну через пункт пропуску Дорогуськ стоять півтори тисячі вантажівок. Черга становить близько 40 кілометрів завдовжки.

«Орієнтовний час очікування, за умови поточної швидкості пропуску транспортних засобів перевізниками, становить понад місяць», – йдеться у повідомленні.

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Голова протесту перевізників у Дорогуську Едіта Озигала пояснила посилення протесту необхідністю змінювати тактику, щоб українська сторона виконала вимоги протестувальників.

Нагадаємо, три напрямки на польсько-українському кордоні досі залишаються заблокованими. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне».

Раніше повідомлялося, що блокада кордону з Польщею станом на п’ятницю, 22 грудня, відбувається на всіх чотирьох пунктах пропуску. Наразі в чергах перебувають 3 900 вантажівок у бік України.

До слова, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через блокаду вантажівок на західному кордоні України може становити 1,5 млрд дол. У листопаді скорочення склало 860 млн дол., у грудні – 620 млн дол.