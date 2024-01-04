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Ембарго на імпорт агропродукції з України буде безстроковим – міністр Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ембарго на імпорт агропродукції з України буде безстроковим – міністр Польщі
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що підтримує вимоги протестувальників
фото з відкритих джерел

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове – до розпорядження про його скасування»

Ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове. Про це заявив міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський у соцмережі X 4 січня після зустрічі з представниками профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове – до розпорядження про його скасування», – написав Секерський.

За словами Секерського, він підтримує вимоги протестувальників, «які, однак, мають бути адаптовані до чинного законодавства Польщі, включно із законодавством ЄС».

Нагадаємо, польські фермери вранці 4 січня відновили блокування пункту пропуску «Шегині-Медика».

Лідер протестувальників Роман Кондрув заявив, що вони пропускатимуть по три вантажівки на годину. Також без затримок обіцяють пропускати гуманітарні вантажі та машини із товарами, що швидко псуються. Легкові автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон у звичному режимі. Попередньо, протест триватиме до 3 лютого.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки.  Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща міністр ембарго зерно

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