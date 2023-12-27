Австралія вирішила утилізувати вертольоти, які хотіла купити Україна

Україна вже подала заявку на придбання цих вертольотів

Австралія проводить приховану утилізацію 45 гелікоптерів NH90, які отримали місцеве позначення MRH90 Taipan та вважаються проблемними через складнощі з технічним обслуговуванням та безпекою польотів. Саме ці вертольоти планувала викупити Україна та вже подала відповідний запит, пише австралійський портал APDR.

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Гелікоптери були прийняті на озброєння лише в 2000-х роках та коштують мінімум $20 млн (понад 751 млн грн) кожен на вторинному ринку. У статті йдеться, що остаточно списати «під ніж» техніку вирішили наприкінці вересня 2023 року, після інциденту на навчаннях Sky Sabre 2023, під час якого загинули чотири військовослужбовці. При цьому неофіційні результати розслідування показали, що причина аварії полягала не в технічному стані чи інших характеристиках вертольота.

Більше того – під час одного із інцидентів у березні 2023 року, причиною якого стала помилка пілота, цей гелікоптер зміг вдало приводнитись саме завдяки особливостям своєї конструкції, і жоден з членів екіпажу та десанту на борту не постраждав. Taipan має настільки міцну конструкцію з вуглецевого волокна, що австралійські спеціалісти буквально не можуть її розрізати. Тому ці гелікоптери просто розбирають, а зняті елементи конструкції просто закопують в землю.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».