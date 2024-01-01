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У Києві пролунала третя за день повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві пролунала третя за день повітряна тривога
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Окупанти атакують безпілотниками

О 15:49 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили про атаку «Шахедів».

«Атака «Шахедів» триває! У областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що відбій тривоги в Києві було оголошено за 15 хвилин до початку нової тривоги, о 15:35. А на Київщині в цей час тривала небезпека.

Повітряники додали, що групи ударних БпЛА рухаються на Київ із південно-східного напрямку. Крім того, загроза атаки безпілотників фіксується ще в кількох областях. Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа тривог станом на 16:38:

У Києві пролунала третя за день повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Теги: Київ Україна небезпека тривога

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