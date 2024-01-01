У Києві пролунала третя за день повітряна тривога

Окупанти атакують безпілотниками

О 15:49 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили про атаку «Шахедів».

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«Атака «Шахедів» триває! У областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що відбій тривоги в Києві було оголошено за 15 хвилин до початку нової тривоги, о 15:35. А на Київщині в цей час тривала небезпека.

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Повітряники додали, що групи ударних БпЛА рухаються на Київ із південно-східного напрямку. Крім того, загроза атаки безпілотників фіксується ще в кількох областях. Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа тривог станом на 16:38:

Нагадаємо, триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.