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Кулеба розповів, як Україна боротиметься з блокадою на польському кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба розповів, як Україна боротиметься з блокадою на польському кордоні
Україна працюватиме у питанні розблокування кордону між країнами «на всіх рівнях»
фото з відкритих джерел

Як зазначив Кулеба, Київ бачить налаштованість Варшави «на розв'язання проблем» з блокадою кордону

Україна проведе переговори з новим урядом Польщі «на всіх рівнях» у питанні розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чиновник зазначив, що дана ситуація з блокадою кордону та обмеженнями на імпорт деяких українських товарів з боку Польщі є «складною історією». Проте у Києві бачать налаштованість Варшави «на розв'язання проблем».

Про це, зокрема, йшлося під час переговорів з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським в ході його візиту до української столиці 22 грудня. Кулеба зазначив, що його польський колега під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським тоді «доніс певні сигнали» від уряду Дональда Туска та окреслив бачення Варшави стосовно розв'язання наявних проблем.

«Далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях... вони вже заплановані. Будемо шукати рішення», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, польські фермери вранці 4 січня відновили блокування пункту пропуску «Шегині-Медика»

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими ще три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

До слова, міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський заявив, що ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща Дмитро Кулеба кордон пункт пропуску

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