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Урятував Вірменію. Експерт пояснив, яку історичну місію виконав прем’єр Пашинян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Урятував Вірменію. Експерт пояснив, яку історичну місію виконав прем’єр Пашинян
Пашинян врятував Вірменію від повного розгрому, вважає експерт
фото з відкритих джерел

Магомет Торієв: «Пашиняну зараз доводиться ламати купу стереотипів, пов’язаних із його країною»

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян – нині найкращий вибір для Вірменії. Адже країна існує на мапі, азербайджанські війська не зайшли і не взяли Єреван. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив правозахисник та фахівець з політичних процесів, які відбуваються на Кавказі, Магомед Торієв.

«Пашиняну зараз доводиться ламати купу стереотипів, пов’язаних з його країною. Він врятував Вірменію від повного розгрому, і це багато важить», – сказав Магомед Торієв.

За словами експерта, поразка у війні – це в будь-якому випадку – біль. Навіть якщо ти був не правий у цій війні. Пашинян зміг пройти через це, зумів змінитися, втримати себе від якихось різких дій, які б негативно далися взнаки у майбутньому. Тобто не почав оголошувати війну до переможного кінця тощо. І така його позиція, звісно, дуже сильно не сподобалася у Москві

«Алієв (президент Азербайджану, – «Главком») та Пашинян обидва прийшли до влади у країнах, які перебували в жахливому стані. Вони обидва пройшли через страшний конфлікт. І зробили те, що у майбутньому оцінять тільки історики. Тим паче, що й карабаський конфлікт, і будь-які інші конфлікти на пострадянському просторі завжди інспірував Кремль, і ніхто крім нього. Тобто ці два лідери подолали величезний імперський спадок і змогли перемогти», – підсумував Магомед Торієв.

Раніше правозахисник та фахівець з політичних процесів, які відбуваються на Кавказі, Магомед Торієв заявив, що найближчим часом Росія може спробувати організувати у Вірменії державний переворот. За його словами, Москва намагається втримати свій вплив у регіоні.

Також лідера грузинської опозиційної партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгія Вашадзе засуджено до семи місяців ув’язнення. Суд позбавив політика права обіймати державні посади на два роки. 

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Теги: росія політика Єреван президент Нікол Пашинян Москва конфлікт

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