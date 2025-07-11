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Росія готує державний переворот у Вірменії. Експерт зробив попередження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія готує державний переворот у Вірменії. Експерт зробив попередження
Військова база Росії у Ґюмрі. Офіційний Єреван, щоправда, спростовує дані українського ГУР про те, що Росія нарощує там військову присутність, але Торієв вважає, що наша розвідка володіє достовірною інформацією
фото: RFE/RL

Магомед Торієв: «Росія ангажує вірмен на свої території служити на військовій базі у вірменському місті Ґюмрі, звідки може початися антиурядовий путч»

Правозахисник та фахівець з політичних процесів, які відбуваються на Кавказі, Магомед Торієв заявив, що найближчим часом Росія може спробувати організувати у Вірменії державний переворот. За його словами, Москва намагається втримати свій вплив у регіоні. Про це Торієв зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«За моїми даними, Росія також займається активно вербуванням вірмен, які зараз проживають у Ставропольському та Краснодарському краї, у Ростовській області. Їх ангажують служити на російській військовій базі у вірменському місті Ґюмрі. Можу припустити, що після спроби перевороту у виконанні священнослужителів це – нове коло путчу, який Росія готує у Вірменії», – зазначив експерт.

У червні 2025 року влада Вірменії повідомила про викриття мережі, яка планувала «силове захоплення влади». Ця мережа, за твердженням правоохоронців, мала російський слід.

Розслідуючи дану справу, силовики провели серію резонансних затримань. Серед заарештованих – кілька священнослужителів Вірменської апостольської церкви, зокрема, архієпископ Баграт (Галстанян). Він очолював багатотисячні протести проти уряду Пашиняна минулого року.

Росія зреагувала на затримання священнослужителів, засуджуючи дії вірменської влади. У відповідь на це міністерство закордонних справ Вірменії минулої п’ятниці  передало ноту послу Росії.

У ноті висловлено «рішучий протест проти відверто недружньої, часто ворожої пропаганди проти влади Республіки Вірменія у засобах масової інформації Російської Федерації, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб».

Правозахисник припустив, що путч може стартувати саме з Ґюмрі: «У Вірменії залишився незначний прошарок «героїв Карабаху», для яких війна була засобом для існування. Вони 30 років жили з легендою про те, що саме вони перемогли Азербайджан, і дзвеніли своїми медалями. Таке угрупування Росія активно підгодовує, і це може бути пов’язано з підготовкою вже не «церковного», а військового перевороту у Вірменії. А Росія потім виступить під час такого перевороту як «миротворець»…».

Зокрема, експерт пояснив, чому прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допускає існування такої бази. За його словами, урядовець «змушений лавірувати».

«Тож ця база залишається – і не тому, що він хоче присутності у себе російських військових. Водночас він налагоджує контакти з Азербайджаном, їде до Ердогана – тобто робить те, що йому під силу. Хочеться вірити, що Пашинян має достатній мандат довіри від свого населення. І що це населення розуміє: Пашинян – це мир і стабільність, а ті, хто верещить про нову війну за Нагірний Карабах, хто кричить про потребу забрати Арарат у Туреччини – це провокатори, які діють в інтересах Росії», – наголосив Торієв.

Експерт наголосив, що сьогодні не існує жодної країни-сусіда чи колишнього партнера Росії з пострадянського простору, яка ставилася б до неї позитивно: «Та ж у Росії на ці країни дивляться навіть не як на другий ґатунок, а на двадцять другий хіба що… Для росіян жителі цих країн – не люди, а матеріал для побудови імперії, який з незрозумілої для них причини виявився недоступним. Це – імперський ген, який застряг в Росії надто глибоко».

«Україна робить помилку, що не працює з тюркськими країнами на високому рівні – це роблять натомість у інших столицях. І найбільшого успіху тут досягає Азербайджан та Казахстан. Вони так само лавірують у тих обставинах, у яких вони є зараз. Хоча страх перед Москвою все ж зберігається. У всіх, за винятком хіба що Азербайджану – ця країна зі страхом вже покінчила», – підсумував Торієв.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Зємскова. У документі йдеться про наказ командувача округу щодо доукомплектування російської військової бази в вірменському місті Ґюмрі, передає «Главком» з посиланням на ГУР.

Також «Главком» повідомляв, що Міністерство закордонних справ Вірменії відкинуло інформацію про посилення військової присутності Росії на своїй території. Про це повідомила речниця МЗС Ані Бадалян. За словами Бадалян, повідомлення про пришвидшене комплектування російських військ у Вірменії є неправдивими. У відомстві зазначили, що не дозволить використовувати територію країни для зовнішньої агресії.

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Теги: путін росія держпереворот Нікол Пашинян Вірменія

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