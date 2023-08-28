Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців

Найчастіше перекладачі недостатньо кваліфіковані – як від української сторони, так і від західних країн, що викликає багато складнощів

Великою проблемою є переклад військових і технічних термінів

Західні військові, які вчать українських бійців у ЄС, зіткнулися з нестачею перекладачів. Відповідальний за навчальну місію нідерландський генерал Мартін Бонн заявив Financial Times, що перекладачі – це «проблема номер один».

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Найчастіше вони недостатньо кваліфіковані – як від української сторони, так і від західних країн. Великою проблемою є переклад військових і технічних термінів.

Схожа проблема виникла також у Данії, де близько восьми українських пілотів і десятки представників технічного персоналу навчаються на винищувачах F-16 на авіабазі Скрідструп. Данські військові заявили, що навчання затримувалося, зокрема, через рівень знання мови та перевірки стану здоров’я українців.

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Європейські інструктори наголошують на «надзвичайній мотивації» українських бійців. Але вони також зазначили, що їхні вік і здібності сильно різняться. За словами інструкторів, одному бійцю, що тренувався в Німеччині, був 71 рік.

Нагадаємо, що українські військові вже почали навчання на F-16. Заняття триватимуть щонайменше шість місяців.

До слова, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть пройти на території США в разі потреби. Проте наразі немає жодних конкретних відомостей про те, на яких саме базах може проходити навчання.