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Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
Найчастіше перекладачі недостатньо кваліфіковані – як від української сторони, так і від західних країн, що викликає багато складнощів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Великою проблемою є переклад військових і технічних термінів

Західні військові, які вчать українських бійців у ЄС, зіткнулися з нестачею перекладачів. Відповідальний за навчальну місію нідерландський генерал Мартін Бонн заявив Financial Times, що перекладачі – це «проблема номер один».

Найчастіше вони недостатньо кваліфіковані – як від української сторони, так і від західних країн. Великою проблемою є переклад військових і технічних термінів.

Схожа проблема виникла також у Данії, де близько восьми українських пілотів і десятки представників технічного персоналу навчаються на винищувачах F-16 на авіабазі Скрідструп. Данські військові заявили, що навчання затримувалося, зокрема, через рівень знання мови та перевірки стану здоров’я українців.

Європейські інструктори наголошують на «надзвичайній мотивації» українських бійців. Але вони також зазначили, що їхні вік і здібності сильно різняться. За словами інструкторів, одному бійцю, що тренувався в Німеччині, був 71 рік.

Нагадаємо, що українські військові вже почали навчання на F-16. Заняття триватимуть щонайменше шість місяців.

До слова, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть пройти на території США в разі потреби. Проте наразі немає жодних конкретних відомостей про те, на яких саме базах може проходити навчання.

Теги: військові навчання військові навчання

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