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На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
Дар'я Філіп'єва прийшла в армію ще у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни
фото з Facebook-сторінки Дар'ї Філіп'євої

За час своєї служби захисниця врятувала сотні життів українських військових

У боях за Україну загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва з позивним «Блискавка». Дівчина служила у Збройних силах України з 2019 року і за час своєї служби врятувала сотні життів наших військових. Трагічну звістку повідомив журнал Wonderzine Україна.

Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті.

Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни. Дар’я закінчила курс для бойового медичного персоналу, а за швидку реакцію отримала позивний «Блискавка».

Після початку повномасштабної війни вона приєдналася до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини. Раніше працювала у 24-ій окремій механізованій бригаді. Для неї було важливо, щоб на полі бою її бачили не лише як жінку, а й як громадянку цієї країни.

«Я не могла просто залишитися вдома, тому що я солдат, сержант, бойовий медик, і мені потрібно захищати цю країну», – розповідала дівчина.

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На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
фото з Facebook-сторінки Дар'ї Філіп'євої

В інтерв’ю Wonderzine Україна захисниця поділилася, що підписуючи контракт із ЗСУ, спочатку думала про стрілецьку посаду, але згодом усе-таки обрала професію парамедика і стала старшою бойовою медикинею аеромобільної роти.

В обов’язки «Блискавки» входила стабілізація поранених захисників, передача їх на медичну евакуацію та низка справ поза бойовим виїздом. Парамедикиня вважала, що має знати про стан здоров’я кожного бійця зі своєї роти, що налічувала понад 120 осіб.

Крім того, дівчина проводила заняття з тактичної медицини та займалася забезпеченням роти. У 2023 році Дар’я нагороджена почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест». 

Хрещена мати захисниці Ніна Попова пригадала, що Дар’я була майстром спорту з лекгої атлетики, мала здібності до музики, знала декілька мов і дуже рвалася на фронт, щоб рятувати життя військових.

Нагадаємо, на війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. 

Раніше повідомлялося, що на війні під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор, син колишнього народного депутата Олександра Гудими – Андрій Гудима. 

Крім того, 13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз. 

Теги: військові смерть фронт

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