Нафтове ембарго. Болгарія просить зробити для неї виняток
Болгарія технологічно може обійтися без російської нафти, але це значно підвищить вартість палива
Болгарія проситиме тимчасово виключити її з нафтового ембарго щодо Росії, як Угорщину та Словаччину. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Болгарії Асен Василєв в інтерв'ю Capital, повідомляє кореспондент «Главкома» у Софії.
За словами Василєва, Болгарія технологічно може обійтися без російської нафти, але це значно підвищить вартість палива.
«З цієї точки зору, якщо Єврокомісія передбачає винятки, ми хотіли б скористатися цими винятками, оскільки це відповідає найкращим інтересам болгарських споживачів, болгарських перевізників і болгарського народу в цілому», – заявив болгарський віцепрем'єр-міністр.
«Якщо існує тверда європейська позиція «зупиняємо все для всіх» – це одне. Але якщо будуть винятки, ми будемо реалізовувати своє право використовувати той самий виняток», – додав Василєв.
Раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні болгарський парламент проголосував за надання військової допомоги Україні.
Рішення парламенту передбачає надання уряду Болгарії мандату щодо «надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні відповідно до її потреб та можливостей Болгарії». Прийняте парламентом рішення включає в себе:
- продовження підтримки членства України в ЄС;
- допомогу українським громадянам, які втікають від війни, тобто, законодавчі і організаційні заходи з метою покращення можливостей щодо їх приймання і інтеграції, а також створення умов для їх повернення в Україну;
- забезпечення можливостей для експорту українського зерна в Варні;
- посилення енергетичного співробітництва, зокрема, в питанні отримання електроенергії з України та природного газу
- ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах Болгарії;
- продовження постачання в Україну гуманітарної допомоги, зокрема, медикаментів, одягу та продовольства.
Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні. Також повідомлялося, що Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Нагадаємо, Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку. До слова, Німеччина вирішила поставити Україні важку артилерійську техніку.