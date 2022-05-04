Нафтове ембарго. Болгарія просить зробити для неї виняток

Болгарія технологічно може обійтися без російської нафти, але це значно підвищить вартість палива

Болгарія проситиме тимчасово виключити її з нафтового ембарго щодо Росії, як Угорщину та Словаччину. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Болгарії Асен Василєв в інтерв'ю Capital, повідомляє кореспондент «Главкома» у Софії.

За словами Василєва, Болгарія технологічно може обійтися без російської нафти, але це значно підвищить вартість палива.

«З цієї точки зору, якщо Єврокомісія передбачає винятки, ми хотіли б скористатися цими винятками, оскільки це відповідає найкращим інтересам болгарських споживачів, болгарських перевізників і болгарського народу в цілому», – заявив болгарський віцепрем'єр-міністр.

«Якщо існує тверда європейська позиція «зупиняємо все для всіх» – це одне. Але якщо будуть винятки, ми будемо реалізовувати своє право використовувати той самий виняток», – додав Василєв.

Раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні болгарський парламент проголосував за надання військової допомоги Україні.

Рішення парламенту передбачає надання уряду Болгарії мандату щодо «надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні відповідно до її потреб та можливостей Болгарії». Прийняте парламентом рішення включає в себе: