Трамп розповів, кого хоче бачити на посаді радника з нацбезпеки

Міллер є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США

Американський президент назвав заступника голови апарату Білого дому одним із головних претендентів на посаду

Посаду радника з національної безпеки після звільнення Майка Волтца може обійняти заступник голови адміністрації президента США Стівен Міллер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час розмови з журналістами на борту Air Force On президент Дональд Трамп назвав Міллера головним претендентом на посаду нового радника з нацбезпеки.

Трамп 1 травня усунув Волтца з посади, його обовʼязки на цей час виконує державний секретар Марко Рубіо.

Офіційні особи США наголошували, що президент не поспішатиме з новим призначенням на посаду. Водночас американський лідер наголосив, що все ж «збирається назвати когось». Трамп очікує, що посада радника з питань нацбезпеки буде зайнята протягом приблизно шести місяців, і це може бути Міллер.

«Я думаю, що він ніби опосередковано вже має таку роботу. Тому що він має багато чого сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівене», – сказав він.

Міллер є заступником керівника апарату Білого дому та головним архітектором жорсткої імміграційної політики Трампа. Він є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США.

Як зазначає Axios, одне з джерел у Білому домі повідомило, що Міллер змусив Раду з внутрішньої безпеки США «працювати як годинник» і що вона «набагато ефективніша за Раду нацбезпеки, маючи при цьому мізерну частку її персоналу».

Трамп має звичку покладатися на вузьке коло радників і делегувати їм багато повноважень. Тому немає нічого дивного в тому, що Міллер може обіймати одночасно кілька посад.

Нагадаємо, телекомпанія CBS News повідомила, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку. Згодом Politico повідомило, що одним із кандидатів на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Як відомо, Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні. Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.