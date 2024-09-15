На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли

Інцидент зі стріляниною трапився за два місяці після замаху на Трампа

Наразі Трамп перебуває у безпеці

Поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. Про це інформує CNN.

У неділю передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

«Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає», – заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, інформує джерело, знайоме з ситуацією.

Пізніше з’явилася інформація, що постріли лунали за межами гольф-клубу, в якому перебував Трамп.

«Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа», – написав американський журналіст Джонатан Лемір.

Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.