Головна Світ Політика
search button user button menu button

На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли
Інцидент зі стріляниною трапився за два місяці після замаху на Трампа
фото з відкритих джерел

Наразі Трамп перебуває у безпеці

Поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. Про це інформує CNN.

У неділю передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

«Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає», – заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, інформує джерело, знайоме з ситуацією.

Пізніше з’явилася інформація, що постріли лунали за межами гольф-клубу, в якому перебував Трамп.

«Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа», – написав американський журналіст Джонатан Лемір.

Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Читайте також:

Теги: президент журналіст гольф стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леонід Кучма був дуже організованою особистістю
Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенком
28 серпня, 22:00
27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат
28 серпня, 11:00
Новим командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України буде Анатолій Кривоножко
Стало відомо, хто замінить Олещука на посаді командувача Повітряних Сил
30 серпня, 20:34
Данія передала Україні винищувачі F-16 Lockheed Martin
Forbes розповів про перші повітряні перемоги F-16 в Україні
28 серпня, 15:22
Зеленський запропонував Раді Сибігу на посаду глави МЗС. Депутати підтримали
Зеленський запропонував Раді Сибігу на посаду глави МЗС. Депутати підтримали
5 вересня, 14:21
Раніше Путін відвідав Монголію, яка є підписанткою Римського статуту
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
11 вересня, 15:34
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години
11 вересня, 20:51
Південнокорейським компаніям офіційно дозволили збирати адреси та номери телефонів працівників
Одна з азійських країн почне збирати особисті дані без згоди громадян
13 вересня, 11:24
Внаслідок російського удару до лікарні потрапили троє дітей
Наймолодший – однорічний хлопчик: стало відомо, хто постраждав від російського авіаудару по Харкову
Сьогодні, 21:08

Політика

На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли
На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією
Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією
Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph
Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph
Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати
Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
13K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
12K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 22:22
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua