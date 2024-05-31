В Угорщині вперше за майже 20 років відбулися політичні теледебати

Дебати між лідерами 11 партійних списків, які беруть участь у виборах 9 червня до Європарламенту, вперше з 2006 року транслював суспільний мовник країни

Теми для обговорення під час дебатів були обмежені обороною й безпекою ЄС, міграцією, сільським господарством та/або демократією й верховенством права

Одинадцять політиків взяли участь у перших за 18 років теледебатах у столиці Угорщини Будапешті в четвер напередодні виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє AP.

Дебати між лідерами 11 партійних списків, які беруть участь у виборах 9 червня до Європарламенту, вперше з 2006 року транслював суспільний мовник країни, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан востаннє у такому форматі зустрічався віч-на-віч з опозицією.

Опоненти Орбана закидають йому, що суспільний мовник контролює керівна партія «Фідес», а деякі учасники не погоджувалися як з рішенням дозволити всім 11 лідерам партійних списків з'явитися на дебатах, так і обговорювати лише вузькі теми.

Суспільний мовник раніше оголосив, що теми для обговорення під час дебатів будуть обмежені обороною й безпекою ЄС, міграцією, сільським господарством та/або демократією й верховенством права.

Водночас на вулиці протестувальники влаштували демонстрацію проти суспільного мовника, який організував захід.

Опозиційний політик Петер Мадяр заявив кільком тисячам своїх прихильників біля місця проведення дебатів у Будапешті, що суспільний мовник «брехав вранці, вдень і вночі протягом 14 років».

Суспільний мовник Угорщини погодився провести захід після того, як Мадяр заявив, що проведе масову демонстрацію біля офісу першого, якщо його вимогу про дебати в прямому ефірі проігнорують.

Нагадаємо, Майже половина угорців вважає, що Україну не потрібно підтримувати.

Як повідомлялося, Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про рішення ветувати резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру президента Володимира Зеленського.

До слова, Угорщина незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні та вважає, що Альянс «прямує до війни величезними кроками».