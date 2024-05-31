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Майже половина угорців вважає, що Україну не потрібно підтримувати – опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Майже половина угорців вважає, що Україну не потрібно підтримувати – опитування
Лише 16% угорців надіслали б Україні зброю та військову техніку
фото з відкритих джерел

Проти допомоги Україні з боку ЄС в Угорщині частіше висловлюються жінки, аніж чоловіки

Європейський Союз не повинен допомагати Україні – так вважають 46% угорців. Про це свідчить опитування компанії Závecz Research на замовлення порталу 24.hu.

Водночас третина опитаних (32%) є більш поступливими і підтримали б допомогу ЄС через фінансові, економічні та гуманітарні засоби, а 16% – також надіслали б Україні зброю та військову техніку.

Проти допомоги Україні з боку ЄС в Угорщині частіше висловлюються жінки, аніж чоловіки (54% проти 38%), люди молодого і середнього віку (47% і 51% відповідно) та люди без середньої освіти (54%).

Як повідомлялося, Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про рішення ветувати резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру президента Володимира Зеленського.

До слова, Угорщина незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні та вважає, що Альянс «прямує до війни величезними кроками».

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Теги: Угорщина соцопитування Європейський союз військова допомога

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