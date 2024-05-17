«Це неприйнятно для нас»: Угорщина ветувала резолюцію щодо української формули миру

Сіярто пояснив таке рішення тим, що позиція Росії нібито не була врахована

Сіярто наклав вето, адже нібито була відхилена пропозиція Угорщини додати в резолюцію Ради Європи інші мирні плани

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про рішення ветувати резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив у Facebook.

Сіярто пояснив таке рішення тим, що позиція Росії нібито не була врахована.

«Раді Європи зараз 75 років, це могло б бути чудовою платформою для укладання миру, але після виключення росіян ця можливість тут втрачена. Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі сторони, які воюють, сидять за столом», – написав Сіярто.

Очільник угорського МЗС додав, що також пропонував додати в резолюцію Ради Європи інші мирні плани, проте більшість відхилила таке прохання. Через це він наклав вето.

«Сьогодні Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій хотіла визнати лише і виключно мирний план президента Зеленського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати. Це неприпустимо для нас», – каже Сіярто.

За його словами, «інші теж планували мирні плани, які не гірші за план українського президента».

Нагадаємо, Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні.

Прем'єр Угорщини, говорячи про повномасштабну агресію Росії проти України, вкотре заявив, що «Європа на боці війни». Натомість він вважає, що Будапешт є єдиним винятком, тому що «закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру».

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, очільник України запросив главу Угорщини взяти участь у Глобальному саміті миру.