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Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
Наразі у ЄС налічується 4,2 млн українців із тимчасовим захистом, серед яких понад 21% – чоловіки
фото з відкритих джерел

У березні 2024 року найбільше українців виїхали з Чехії, Швеції та Австрії  

У країнах Європейського Союзу тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. В той самий час кількість українців із таким статусом в деяких європейських країнах знижується, йдеться у даних Євростату.

За останніми даними Євростату, станом на 31 березня 2024 статус тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 людей з України (на кінець лютого їх налічувалося 4 234 595). Кількість українських біженців зменшилася у дев’яти європейських країнах ЄС – найбільше зниження зафіксоване у:

  • Чехії (-20 700; -5,4%);
  • Швеції (-9 960; -21,5%);
  • Австрії (-9 130; -11,1%);
  • Данії (-5 385; -14,5%);
  • Польщі (-1 680; -0,2%).

У звіті Євростату зазначається, що найбільшій кількості українців надали прихисток:

  • Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (955 520; 22,7%);
  • Чехія (364 375; 8,7%).

Серед людей із тимчасовим захистом у Європейському Союзі понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту, діти – 32,8%, а дорослі чоловіки – 21,4%.

До слова, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек заявив, що країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

Нагадаємо, населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років завдяки рекордній імміграції, в тому числі тисяч людей з охопленої війною України.

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Теги: українці Європейський союз біженці

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