Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»

Будапешт не погоджується із позицією країни НАТО, які вважають війну в Україні своєю війною

Угорщина незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні та вважає, що Альянс «прямує до війни величезними кроками». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Digi24.

За його словами, Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.

«НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни», – заявив Сійярто.

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

«Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України», – сказав міністр, зауваживши, що на його думку, єдиний реалістичний шлях завершення війни – дипломатія.

Нагадаємо, Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на €100 млрд, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні.