Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»
Петер Сійярто вважає, що єдиний реалістичний шлях завершення війни – дипломатія
фото з відкритих джерел

Будапешт не погоджується із позицією країни НАТО, які вважають війну в Україні своєю війною

Угорщина незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні та вважає, що Альянс «прямує до війни величезними кроками». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Digi24.

За його словами, Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.

«НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни», – заявив Сійярто.

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

«Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України», – сказав міністр, зауваживши, що на його думку, єдиний реалістичний шлях завершення війни – дипломатія.

Нагадаємо, Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на €100 млрд, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг.  

Як повідомлялося, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні. 

Читайте також: Соратник Орбана несподівано розкритикував Росію
Теги: міністр війна Угорщина Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиціонерка Хатія Деканоїдзе попереджає, що грузинський народ вже не повернеться під російський протекторат
Хатія Деканоїдзе: Іванішвілі на зв’язку з росіянами, а тітушками керує Каха Каладзе Інтерв'ю
7 травня, 12:00
Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
12 квiтня, 08:24
Фільм показує евакуацію мирних жителів з Мар'їнки та рятувальні операції
Фільм про евакуацію мирних жителів з Мар'їнки отримав престижну відзнаку
24 квiтня, 21:00
РФ може напасти на НАТО у найближче десятиліття
Financial Times: Путін може влаштувати провокацію, щоб відвернути НАТО від війни в Україні
19 квiтня, 04:37
Зранку ворог атакував Черкаську область
Обстріл Черкащини: ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, є поранені
25 квiтня, 08:35
Сирський подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку нашої держави
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
27 квiтня, 14:59
Роберт Фіцо заявив, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть
Словаки зібрали €4 млн для України: Фіцо висміяв ініціативу
30 квiтня, 05:44
У Харкові на Великдень лунали вибухи
Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені
5 травня, 14:57
За словами Жолта Немета, якби Угорщина не була членом НАТО, то вона була б змушена захищатися від агресії Росії
Соратник Орбана несподівано розкритикував Росію
9 травня, 18:03

Політика

Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»
Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
20K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
15K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
5969
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву
5935
Злодій хотів вкрасти з підвалу 143 банки консервації, але втрапив у курйоз (фото)
4520
Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків

Новини

Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
9 травня, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
9 травня, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua