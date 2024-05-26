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Угорщина гальмує надання допомоги Україні з прибутків від активів РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Угорщина гальмує надання допомоги Україні з прибутків від активів РФ
Угорщина блокую те, що пов'язано з військовою підтримкою України
фото з відкритих джерел

Посол Угорщини виступив проти прискорення виплат Україні, що не дозволило забезпечити дотримання принципу одностайності

Угорщина заблокувала схвалення Євросоюзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України. Про це пише Financial Times з посиланням на осіб, які брали участь у зустрічі послів ЄС у середу.

Після довготривалих дебатів країни Європейського союзу таки погодилися використати прибутки від близько 190 млрд євро, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Однак посол Угорщини виступив проти прискорення виплат, що не дозволило забезпечити дотримання принципу одностайності в ухваленні подібних рішень.

«Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України», – сказав один із співрозмовників, припустивши, що застереження Будапешта залишаться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

За словами другого співрозмовника, щоб досягти згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів, посадовці ЄС запропонували Угорщині угоду. Відповідно до неї – частка коштів, виділених Брюсселем, не буде використана на закупівлю зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт в принципі не проти, але має занепокоєння щодо автоматизації платежів.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати ці проблеми до запланованого на липень платежу. 

Нагадаємо, члени «Великої сімки» не розморозять активи Росії, доки країна-агресорка не виплатить Україні компенсації за завдані війною збитки.

До слова, Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

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Теги: посол Європейський союз Угорщина

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