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Угорщина блокує рішення для початку переговорів ЄС з Україною – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина блокує рішення для початку переговорів ЄС з Україною – ЗМІ
Представники 27 урядів ЄС обговорюють проєкт переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови
фото з відкритих джерел

Євросоюз прагне офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня

Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин. Про це повідомив журналіст «Радіо Свободи» з питань Європи Рікард Джозвяк.

Представники 27 урядів ЄС обговорюють проєкт переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови. 

«Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні», – написав він.

ЄС розглядає інтеграцію України та Молдови у парі, тому без прогресу щодо України рішення щодо Молдови теж не буде.

Журналіст наголошує, Євросоюз прагне офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав Євросоюзу, у тому числі згода Угорщини. 

Натомість у липні починається піврічне головування Угорщини в Раді ЄС, яка потенційно зможе скористатись повноваженням головуючої для гальмування рішень щодо України.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, однак на шляху до цього рішення може стати Угорщина.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

До слова, європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання.

Читайте також: Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів 
Теги: Європейський союз Угорщина посол

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