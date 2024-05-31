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Який рівень благополуччя у США? Американці висловили думку та шокували соціологів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Який рівень благополуччя у США? Американці висловили думку та шокували соціологів
Багато американців вважають, що живуть гірше, ніж раніше
фото із відкритих джерел

Опитування продемонструвало, що молоді виборці зневірилися в політиці США

Половина виборців у США віком від 18 до 30 років негативно оцінює політичну систему країни, при цьому понад 60% з них вважають, що США «занепадають». Про це йдеться у результатах опитування, проведеного компанією Blueprint.

Молоді виборці переважно вірять, що майже всі американські політики корумповані і що країна буде ще гірше, ніж коли вони народилися.

У рамках онлайн-опитування 943 зареєстрованих американських виборців віком від 18 до 30 років Blueprint попросив відповісти на низку запитань про американську політичну систему: 49% певною мірою погодилися з тим, що вибори в країні не представляють людей, як вони; 51% певною мірою погодилися з тим, що політична система в США «не працює для таких людей, як я», і 64% підтримали твердження, що «Америка занепадає».

Цікаво, що 65% повністю або частково погодилися з тим, що «майже всі політики корумповані та заробляють гроші на своїй політичній владі» – лише 7% не погодилися.

Який рівень благополуччя у США? Американці висловили думку та шокували соціологів фото 1

Провідний спеціаліст Blueprint Еван Рот Сміт був шокований такими результатами і заявив: «Молоді виборці не дивляться на нашу політику і не бачать хороших хлопців. Вони бачать вмираючу імперію, керовану поганими людьми».

У той час 45% опитаних сказали, що їхнє власне життя набагато або трохи краще, ніж життя їхніх батьків, 54% – вважають, що життя країни поступово скочується вниз, і воно гірше, ніж було раніше.

Також пандемія Covid-19 залишила «тривалий поганий присмак» для молодих виборців: 51% опитаних сказали, що вони були щасливішими до пандемії Covid-19, 77% сказали, що ця подія змінила країну на гірше, а 45% сказали, що відчувають менший зв’язок із друзями та знайомими порівняно з п’ятьма роками тому.

До слова, можливість того, що Сполучені Штати Америки незабаром можуть зіштовхнутися з новою громадянською війною, не є надто нереалістичною для багатьох американців.Так, понад 40% американців вважають, що нова громадянська війна в США можлива протягом найближчих п'яти років. Це випливає з результатів опитування, опублікованого соціологічною компанією Rasmussen Reports. Цілком імовірним подібний сценарій назвали аж 16% респондентів.

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Теги: соцопитування США вибори війна гроші соціум

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