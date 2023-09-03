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У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій

Діана Гасюк
glavcom.ua
У столиці Латвії пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій
фото з відкритих джерел

Головною метою цих навчань є покращення навичок у плануванні та виконанні спільних операцій

У столиці Латвії з 3 по 15 вересня пройдуть військові навчання з планування операцій під назвою «Steadfast Pyramid 2023». Про це повідомляє Delfi.

Головною метою цих навчань є покращення навичок у плануванні та виконанні спільних операцій.

У навчаннях візьмуть участь вищі та старші офіцери з країн-членів НАТО, а також Швеції. 

Зазначається, що організатором Steadfast Pyramid 2023 є командування трансформації НАТО та Верховний головнокомандувач Союзних сил альянсу в Європі.

Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі вперше відбудуться масштабні навчання країн НАТО із відбиття можливої російської атаки в регіоні. 

До слова, Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон із Білорусcю у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями ПВК «Вагнер».

Фінський політик Ярно Лімнелл у зв'язку з цим закликає фінську владу бути готовими закрити кордон із Росією.

До слова, німецький генерал окреслив пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО.

Підготовка сержантів та офіцерів є головним завданням для України на сьогодні. Тому на полігонах у ЄС саме це навчання є пріоритетом. 

 

Теги: Польща НАТО Латвія військові навчання Литва навчання

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