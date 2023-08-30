Похорон Пригожина перетворили на фарс
Триває активна боротьба за контроль над залишками «Вагнера»
Вчораншнє «прощання» і «похорон» Пригожина перетворили на фарс і цирк, за активної участі функціонерів російського міноборони, які хочуть запобігти героїзації та канонізації упиря.
Апешечка-кирієшечка їм не заважає, бо важливо завадити новому витку популярності політичних заяв Пригожина, зроблених безпосередньо перед заколотом, у яких він називає СВО «щурячим» щурятництвом, відповідальність за яке несе Шойгу.
І, по суті, він недалекий від істини, бо напередодні повномасштабного вторгнення кільце кримінальних справ навколо людей Шойгу стискалося з такою ж швидкістю, як і «мишаче око» самого Шойгу.
Триває активна боротьба за контроль над залишками «Вагнера», шляхом поширення чуток про те, хто тепер очолить банду сліпих і жебраків.
У результаті так і не зрозуміло, де, кого і як поховали.
А біля розритих могил стояли не соратники, а мордовороти, які дивилися, щоб ніхто зайвий не підійшов.
Як жив, Євген Віктрич, так і помер...
Нічого, про тебе «Шугалей-15» скоро знімуть!
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