Як жив, Євген Віктрич, так і помер...

Триває активна боротьба за контроль над залишками «Вагнера»

Вчораншнє «прощання» і «похорон» Пригожина перетворили на фарс і цирк, за активної участі функціонерів російського міноборони, які хочуть запобігти героїзації та канонізації упиря.

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Апешечка-кирієшечка їм не заважає, бо важливо завадити новому витку популярності політичних заяв Пригожина, зроблених безпосередньо перед заколотом, у яких він називає СВО «щурячим» щурятництвом, відповідальність за яке несе Шойгу.

І, по суті, він недалекий від істини, бо напередодні повномасштабного вторгнення кільце кримінальних справ навколо людей Шойгу стискалося з такою ж швидкістю, як і «мишаче око» самого Шойгу.

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Триває активна боротьба за контроль над залишками «Вагнера», шляхом поширення чуток про те, хто тепер очолить банду сліпих і жебраків.

У результаті так і не зрозуміло, де, кого і як поховали.

А біля розритих могил стояли не соратники, а мордовороти, які дивилися, щоб ніхто зайвий не підійшов.

Як жив, Євген Віктрич, так і помер...

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