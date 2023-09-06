Латвія хоче замінувати кордон із Білоруссю

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце представила оновлену концепцію державної оборони

Міністерство оборони Латвії пропонує зміцнити східний кордон за допомогою протитанкових мін, танкових зубів, залізобетонних конструкцій та інших перешкод. Про це повідомила міністр оборони Інара Мурнієце, представивши оновлену концепцію державної оборони.

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Згідно з концепцією, інженерне покращення зовнішнього кордону Латвії шляхом застосування фізичних та технологічних рішень відповідно до потенційної загрози з боку противника є важливим комплексом заходів щодо зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни. У свою чергу Національні збройні сили у співпраці з Державною прикордонною охороною та органами державної безпеки повинні розробити та відпрацювати плани та механізми співпраці для сценаріїв гібридних та конвенційних загроз.

Мурнієце наголосила на необхідності зміцнення кордону як з військової, так і з технічної точки зору. Влада планує дослідити місцевість для визначення найбільш ефективних заходів щодо обмеження руху на різних ділянках кордону. Для координації зусиль створено робочу групу, до якої увійдуть фахівці міністерств внутрішніх справ та оборони.

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«МВС відповідає за будівництво паркану, встановлення датчиків, кабелів, і це має бути зроблено якнайшвидше. Але кордон має бути облаштований і з військового погляду, тому що ми бачимо, як швидко розвивається ситуація в Білорусі», – наголосила міністр.

Мурнієце зазначила, що облаштування кордону опрацьовується спільно з рештою країн Балтії, оскільки східний кордон має бути зміцнений на території країн Балтії та Польщі.

«Моє бачення та політична позиція полягають у тому, що приведення кордону в порядок має бути завершено до кінця цього року. При цьому антимобільні заходи мають бути реалізовані в усьому Балтійському регіоні. Співпраця з Естонією дуже тісна, і я сподіваюся, що Литва також приєднається , а Польща завжди була активною», – наголосила міністр.

Напруга між Білоруссю і західними країнами, що межують з нею, посилилася після прибуття ПВК «Вагнер». Польща, Литва, Латвія та Естонія вимагали від Білорусі видворити найманців. У разі «критичних інцидентів» ці країни пригрозили повністю закрити кордони.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко відхилив ці вимоги. «Відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця. Тоді можна і нам висувати претензії щодо присутності тут військовослужбовців з інших країн», – заявив Лукашенко, назвавши подібні вимоги «необґрунтованими і безглуздими».

Нагадаємо, 4 вересня міністр транспорту Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що погана транспортна інфраструктура з Україною затримує доставку допомоги. Про це повідомляє видання Delfi.

Вітенберг сказав, що латвійські дороги, залізниці, порти та аеропорти потребують покращення та фінансування ЄС.

«Ми ведемо переговори про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій», – наголосив Вітенберг.Розвиток регіональних транспортних мереж міг би прискорити передачу військової допомоги Україні та транспортування зерна.