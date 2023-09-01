Кремль хоче вивезти «вагнерівців» із Білорусі до Африки

Путін прагне взяти під контроль великі операції найманців ПВК «Вагнер» в Африці

Політичне керівництво Росії вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК «Вагнер» до Африки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За задумом, терористи залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси та підтримує або хунту, або заколотників.

Менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка або підпише контракт з міноборони РФ на війну проти України.

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Водночас Bloomberg з посиланням на джерела в міноборони Росії та самої ПВК пише, що президент Росії Володимир Путін прагне взяти під контроль великі операції найманців ПВК «Вагнер» в Африці та на Близькому Сході.

За словами співрозмовників агентства, які говорили на умовах анонімності, за тиждень після смерті Євгена Пригожина керівництво операціями «Вагнера» в Центральноафриканській Республіці готується взяти на себе підрядник, афілійований з міноборони Росії.

Як зазначає Bloomberg, перехід закордонної мережі найманців під контроль військового відомства покладе край схемі, за якої російська влада формально знімала з себе відповідальність за діяльність ПВК.

У середу в каналах, пов'язаних із найманцями, з'явилося аудіоповідомлення, в якому представник ПВК рекомендував бійцям, серед іншого, «шукати інші варіанти заробітку». Справжність запису виданню «Важливі історії» підтвердив представник ПВК.

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«Ми змушені зараз шукати варіанти роботи в Африці та на Близькому Сході. Там ситуація також непроста. Ми маємо жорстку конкуренцію в особі міноборони та росгвардії, які теж намагаються увійти туди з аналогічною діяльністю, яку вели ми», – йшлося в повідомленні.

До слова, Лукашенко заявив, що Польща та країни Балтії «нагнітають істерію» щодо присутності в Білорусі «вагнерівців», і назвав заклики вивести найманців ПВК «Вагнер» з території країни «необґрунтованими та дурними вимогами».

Повідомлялося, що найманцям ПВК «Вагнер», які на сьогодні перебувають на території Білорусі, видають нові паспорти на інші імена для перетину кордону до ЄС.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам Пригожин.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

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Між тим, у мережі з’явилося відео з нібито загиблим очільником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, на якому він стверджує, що перебуває зараз в Африці.