Україна виступить на Олімпіаді-2024, проте за однієї умови

Ще на початку цього року Україна попереджала, що може бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі

Україна братиме участь в Олімпійських іграх, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором

Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту України й голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в інтерв'ю Kyodo News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде», – сказав Гутцайт.

Ще на початку цього року Україна попереджала, що може бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо російським і білоруським спортсменам дозволять повернутися на міжнародні спортивні змагання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зрештою, Росію та Білорусь офіційно не запросили на Олімпіаду-2024. Гутцайт зазначив, що цей крок спонукав Україну завершити участь в олімпійських відбіркових змаганнях.

«Ми не звертаємо уваги на цих (нейтральних) спортсменів, тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, бо (вони) під нейтральним прапором. Якщо РФ і Білорусь будуть виступати під своїм прапором – ми не будемо брати участь у цій Олімпіаді», – резюмував міністр.

Гутцайт також розповів, що понад три тисячі спортсменів зараз захищають Україну, з початку повномасштабного вторгнення вже загинули 340 українських спортсменів і тренерів, а 343 спортивні об'єкти були частково або повністю зруйновані.

«Наші спортсмени не можуть готуватися спокійно. Важко психологічно... Немає такого спортсмена, у якого б не загинув хоча б хтось зі знайомих спортсменів, або друзі, або родичі, або батьки, або члени команди», – підкреслив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

До слова, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.