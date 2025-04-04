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Юридична група подала до суду на Трампа через нові тарифи

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Юридична група подала до суду на Трампа через нові тарифи
Позов містить вимогу про винесення судом постанови, яка визнає мита неконституційними
фото з відкритих джерел

Позов, поданий у федеральному суді Флориди, може стати першим юридичним оскарженням масштабних нових тарифів США

Юридична група New Civil Liberties Alliance, яку фінансово підтримують консерватори, подала до суду на президента США Дональда Трампа через введення нових мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Фірма NCLA представляє інтереси невеликої роздрібної компанії Simplified, яка спеціалізується на продажу канцелярських товарів. Позов було подано до федерального суду у Флориді. Юристи зазначили, що Трамп незаконно обійшов Конгрес, ввівши мита відповідно до Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.

«Використовуючи надзвичайні повноваження для запровадження всеосяжного тарифу на імпорт із Китаю, що не передбачено законом, президент Трамп зловжив цим повноваженням, узурпував право Конгресу контролювати тарифи та порушив поділ влади, передбачений Конституцією», – заявив старший судовий радник позивача Ендрю Морріс у заяві, яка анонсувала позов.

Позов містить вимогу про винесення судом постанови, яка визнає мита неконституційними та встановлює, що їх було ухвалено з порушенням адміністративних правил США.

У позові також вказано Міністерство внутрішньої безпеки США і вищі посадові особи відомства як відповідачі. Ані в Білому домі, ані в міністерстві звернення фірми до суду не прокоментували.

Нагадаємо, Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа. Сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків.

Також, Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зробила заяву щодо нових митних тарифів, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

«Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони явно представляють значний ризик для глобальних перспектив в період млявого зростання. Важливо уникати кроків, які можуть ще більше зашкодити світовій економіці. Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торговельних партнерів працювати конструктивно для вирішення торговельної напруженості та зменшення невизначеності», – сказала Крісталіна Георгієва.
 

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Теги: США тарифи Дональд Трамп

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