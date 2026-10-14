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Маск і Трамп залишили Україну напризволяще – The Telegraph

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Маск і Трамп залишили Україну напризволяще – The Telegraph
Маск і Трамп створили нові ризики для ЗСУ
фото: ЕРА

Американський мільярдер Ілон Маск та президент США Дональд Трамп своїми останніми рішеннями створили додаткові ризики для обороноздатності України. Обмеження роботи супутникового інтернету Starlink, повідомлення про можливе припинення обміну американськими розвідданими та домовленості Вашингтона з Москвою щодо російського дизельного пального викликали занепокоєння щодо подальшої підтримки Києва. Про це пише The Telegraph, повідомляє «Главком».

За інформацією видання, компанія SpaceX запровадила технічні обмеження для терміналів Starlink, які рухаються зі швидкістю понад 160 км/год. Нововведення позначилися на використанні супутникового зв'язку українськими далекобійними безпілотниками.

Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні зв'язку українських військових, зокрема використовується для передавання даних та підтримання комунікації з окремими безпілотними системами.

Раніше Ілон Маск заявляв про неприпустимість використання Starlink як інструмента політичного тиску на Україну. Водночас причини запровадження нових технічних обмежень та їхній повний вплив на операції Збройних сил України наразі не уточнюються.

The Telegraph також повідомляє про тиск адміністрації Дональда Трампа на Україну через удари по російських нафтопереробних підприємствах.

За інформацією західних медіа, під час переговорів у Маямі американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення обміну розвідувальною інформацією.

Як стверджується, відповідне попередження було пов'язане з вимогою Вашингтона припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Офіційного підтвердження того, що Сполучені Штати ухвалили рішення про припинення передавання розвідданих Україні, наразі немає.

Ще одним питанням, яке висвітлює британське видання, стали домовленості між Вашингтоном і Москвою щодо постачання російського дизельного пального.

За інформацією The Telegraph, минулого тижня Дональд Трамп домовився з російським керівництвом про постачання на світовий ринок сотень тисяч тонн російського дизельного пального.

Видання зазначає, що домовленість з'явилася напередодні проміжних виборів у США. При цьому зазначені обсяги пального навряд чи здатні істотно вплинути на світове споживання.

The Telegraph також нагадує про попередні суперечності у відносинах між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Зокрема, американський президент раніше називав українського лідера диктатором. Крім того, адміністрація Трампа ухвалювала рішення про замороження військової допомоги Україні.

Британське видання також згадує попередні мирні ініціативи Вашингтона, окремі положення яких викликали суперечки через можливі поступки Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп фактично зірвав переговори щодо розширених гарантій безпеки для України після домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт дизельного пального. До цього американська сторона запропонувала Києву посилені безпекові зобов'язання, які мали запобігти повторному російському вторгненню після завершення війни

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск Україна військова допомога

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