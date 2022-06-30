«Ви нерішучі та довго вагаєтесь»: експрезидентка Литви обурена діями Заходу

Зброя справді надходить пізно і не в тих обсягах, щоб завдати Росії поразки в Україні, вважає Грибаускайте

Найкращі гарантії безпеки зараз формуються в Україні

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте розкритикувала західних союзників за те, що Україна надто пізно та в надто малих обсягах отримує важке озброєння, необхідне для перелому у війні. Про це вона сказала в інтерв’ю LRT.

Грибаускайте запитали її думку про повідомлення щодо сумнівів у Білому домі, що Україна зможе повернути усі окуповані території навіть з більшою військовою допомогою.

«Загалом хід війни демонструє вагання і нерішучість на Заході. Захід наважився не одразу, а коли наважився, то цього виявилось недостатньо. Зброя справді надходить пізно і не в тих обсягах, щоб завдати Росії поразки в Україні. Тож значною мірою хід війни є результатом нерішучості й спантеличеності західних союзників. Якщо ті припущення (що частина територій так і залишаться окупованими – ред.) справдяться, це буде провиною і результатом вибору Заходу. Українці героїчно борються і можуть зупинити РФ на полі бою. Якщо вони зазнають невдачі, ми маємо звинувачувати тільки себе – Захід», – наголосила Даля Грибаускайте.

Вона зазначила, що хай як НАТО планує посилювати захист союзників на східному флангу, найкращі гарантії безпеки зараз формуються в Україні.

«Найкращий захист вийде забезпечити, якщо російська армія зараз зазнає поразки на полі бою в Україні. Це дуже послабило би імперські амбіції Росії у майбутньому. Це справді найміцніша гарантія безпеки для нас», – сказала експрезидентка.

Вона зазначила, що якщо на Заході врешті повторять ту ж помилку, що перед початком Другої світової, і погодяться з тим, щоб Україна втратила частину території – це буде великою зрадою України.

«Більш того, це було би зрадою і нас самих собі, тому що це означатиме, що імперіаліст може йти далі, погрожувати та підвищити ймовірність війни вже для наших країн… Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України», – заявила Грибаускайте.

У березні експрезидентка Литви закликала НАТО воювати за Україну.

У той же час Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО.