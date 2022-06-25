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  4. Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО
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    Політика

    Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО

    Президент Литви стурбований діями РФ - Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО
    Президент Литви стурбований діями РФ

    Гітанас Науседа вважає сьогоднішню Білорусь «додатковою провінцією» Москви

    Литва просить додаткову допомогу НАТО, побоюючись нападу Росії з боку Білорусі. Президент Гітанас Науседа закликає Альянс посилити свою присутність у країнах Балтії, щоб не дати Росії використовувати Білорусь як плацдарм для початку війни з ними. Про це президент Литви сказав в коментарі Politico.

    Науседа вважає сьогоднішню Білорусь «додатковою провінцією» Москви, оскільки російська армія може робити там все, що хоче: перекидати сили, розміщувати техніку.

    Науседа нагадав, що у минулому стратегія НАТО ґрунтувалася на підкріпленнях. Невеликі сили було розміщено на східній околиці Альянсу, і очікувалося, що союзники прийдуть на допомогу регіону у разі нападу.

    Але нова реальність, за словами литовського лідера, «не залишає нам часу на реакцію», тому що російські війська «можуть бути легко перекинуті в безпосередній близькості від нашого кордону і часу для підкріплення не буде».

    І хоча лідери країн Балтії наполягають на збільшенні чисельності військ та постійній присутності, президент Литви визнав наявність численних матеріально-технічних перешкод. «Постійне розміщення сил НАТО в Литві було б нашим пріоритетом, але це також залежить від наших можливостей та спроможності їх прийняти», – сказав він, пославшись на потребу у відповідній інфраструктурі, житлі та навчальних закладах.

    Нагадаємо, генерал армії США Крістофер Каволі став новим командувачем силами НАТО в Європі.

    28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

    На саміті НАТО країни Балтії, бажаючи підстрахуватися від російської загрози, проситимуть збільшення контингенту союзників на своїй території, у тому числі у вигляді постійних баз, а не в порядку ротації підрозділів, як це відбувається зараз.

    Читайте також: Як українці змінюють НАТО. Інтерв’ю з головою представництва Альянсу
    Теги: росія окупанти НАТО війна Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО