Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО

Гітанас Науседа вважає сьогоднішню Білорусь «додатковою провінцією» Москви

Литва просить додаткову допомогу НАТО, побоюючись нападу Росії з боку Білорусі. Президент Гітанас Науседа закликає Альянс посилити свою присутність у країнах Балтії, щоб не дати Росії використовувати Білорусь як плацдарм для початку війни з ними. Про це президент Литви сказав в коментарі Politico.

Науседа вважає сьогоднішню Білорусь «додатковою провінцією» Москви, оскільки російська армія може робити там все, що хоче: перекидати сили, розміщувати техніку.

Науседа нагадав, що у минулому стратегія НАТО ґрунтувалася на підкріпленнях. Невеликі сили було розміщено на східній околиці Альянсу, і очікувалося, що союзники прийдуть на допомогу регіону у разі нападу.

Але нова реальність, за словами литовського лідера, «не залишає нам часу на реакцію», тому що російські війська «можуть бути легко перекинуті в безпосередній близькості від нашого кордону і часу для підкріплення не буде».

І хоча лідери країн Балтії наполягають на збільшенні чисельності військ та постійній присутності, президент Литви визнав наявність численних матеріально-технічних перешкод. «Постійне розміщення сил НАТО в Литві було б нашим пріоритетом, але це також залежить від наших можливостей та спроможності їх прийняти», – сказав він, пославшись на потребу у відповідній інфраструктурі, житлі та навчальних закладах.

Нагадаємо, генерал армії США Крістофер Каволі став новим командувачем силами НАТО в Європі.

28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

На саміті НАТО країни Балтії, бажаючи підстрахуватися від російської загрози, проситимуть збільшення контингенту союзників на своїй території, у тому числі у вигляді постійних баз, а не в порядку ротації підрозділів, як це відбувається зараз.