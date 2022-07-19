Вибори прем'єра Британії: результати четвертого раунду

В політичній гонці залишаються три кандидати

У Великій Британії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично посяде крісло прем'єр-міністром. Про це повідомляє The Guardian.

За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються:

Ріші Сунак – 118 голосів

Пенні Мордаунт – 92 голоси

Ліз Трас – 86 голосів

Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.

Нагадаємо, раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

Читайте також: