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    Політика

    Вибори прем'єра Британії: результати четвертого раунду

    Вибори прем'єра Британії: результати четвертого раунду
    фото з відкритих джерел

    В політичній гонці залишаються три кандидати

    У Великій Британії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично посяде крісло прем'єр-міністром. Про це повідомляє The Guardian.

    За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються:

    Ріші Сунак – 118 голосів

    Пенні Мордаунт – 92 голоси

    Ліз Трас – 86 голосів

    Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.

    Нагадаємо, раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

    Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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    Теги: росія окупанти вибори війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Вибори прем'єра Британії: результати четвертого раунду