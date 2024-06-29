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Вибори президента Ірану: у липні відбудеться другий

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибори президента Ірану: у липні відбудеться другий
Члени виборчої комісії підрахували бюлетені
фото: Reuters

Пезешкіан набрав 10,4 млн голосів виборців, а Джалілі – 9,4 млн

У Ірані жоден з кандидатів у президенти не набрав понад 50% голосів після першого туру виборів. Про це повідомляє IRNA.

Понад 61 млн іранців мали право голосу на виборах. Відомо, що у другий тур пройшов колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та кардіохірург, ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який прагне змінити шиїтську теократію зсередини.

«Результати 14-х президентських виборів в Ірані свідчать про напружену боротьбу між Пезешкіаном і Джалілі. Після підрахунку голосів Пезешкіан переміг з 10,4 млн голосів, а Джалілі – 9,4 млн», – пише агентство.

Нагадаємо, зареєструватися для участі у виборах могли особи віком від 40 до 75 років, які мають як мінімум ступінь магістра.Реєстрація кандидатів закрилась 3 червня. З 4 по 10 червня Рада вартових конституції Ірану розглянула відповідність кожного, хто зареєструвався необхідним вимогам.

До слова, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.

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Теги: Іран вибори президент

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